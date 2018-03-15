مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة وتعزيزات عسكرية للحوثيين

فيديو أرشيفي: لقطات منوعة لقصف مخازن أسلحة للحوثيين









رام الله - دنيا الوطنشنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابعيْن لجماعات الحوثي في مديريات باجل و الجراحي والتحيتا بجبهة الساحل الغربي.ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصادر يمنية قولها: "إن الغارات أسفرت عن تدمير تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابع لجماعات الحوثي في مديرية باجل".وأضافت: "إن مقاتلات التحالف العربي دمرت آليات عسكرية أثناء توجهها من مديرية زبيد إلى مديرية الجراحي، كانت تسعى الميليشيات للزج بها إلى الجبهات، غير أن القصف دمرها بالكامل في ضربات نوعية أربكت صفوف الجماعات وسط فرار جماعي لعناصرها".وأسفرت غارات مقاتلات التحالف أيضا عن مصرع وإصابة العشرات من جماعات الحوثي وتدمير عشرات الآليات العسكرية تكبدت على إثرها تلك الجماعات خسائر فادحة في العتاد و الأرواح، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتواصل مقاتلات التحالف شن غاراتها الجوية على تجمعات جماعات الحوثي وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.