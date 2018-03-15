مطلع حزيران المقبل.. بريطانيا تقدم دعم بقيمة 28 مليون جنيه استرليني لـ(أونروا)

مطلع حزيران المقبل.. بريطانيا تقدم دعم بقيمة 28 مليون جنيه استرليني لـ(أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد اليستير بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، على دعم بلاده المستمر للاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها ستقدم مبلغ 28 مليون جنيه استرليني على الأقل لوكالة (أونروا) مطلع حزيران/ يونيو المقبل.

وطالب بيرت جميع الدول بالعمل الدؤوب للتخفيف من حدة الضغوط التي تتعرض لها الوكالة.

جاء هذا الاعلان خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة الايطالية روما.

 وقال بيرت: "ان المملكة المتحدة ملتزمة التزاماً تاماً بدعم الفئات المهمشة من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية فى جميع انحاء المنطقة، والذي يعتبر جزءاً اساسياً من رؤيتنا لتعزيز حل الدولتين".

واضاف: "إن أونروا تلعب دوراً فريداً وحاسماً فى دعم الاستقرار الاقليمي، ولا شك ان بريطانيا تدعم استدامة عمل الوكالة وخدماتها".

وتابع: أدعو الاخرين اليوم الى الحذو حذونا في التأكيد على الدور الانساني الذي تلعبه الاونروا في تحقيق الاستقرار. هذا ليس مهماً للفلسطينيين فحسب بل ايضا من اجل الحفاظ على استقرار المنطقة والذي يشكل مصلحة لنا جميعاً".

وفي السياق قال الوزير البريطاني: "إن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لوكالة (أونروا) يساعد في تقديم التعليم لنصف مليون طفل، كما يوفر الخدمات الصحية لـ 3 ملايين لاجئ فلسطيني، بما فى ذلك اولئك المتضرين من الصراع في سوريا". 

واضاف: "خلال السنة المالية الماضية 2017/2018، وفرت المملكة المتحدة حوالى 50 مليون جنيه استرليني لـ (أونروا) لمساندة جهود الوكالة في ايصال الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للفئات المهمشة من الفلسطينيين فى جميع انحاء الشرق الأوسط، وهذا يجعلنا واحدة من اكبر خمس جهات مانحة للوكالة". 

وتابع بقوله: "إن المملكة المتحدة سوف توفر ما لا يقل عن 28 مليون جنيه استرليني الى الاونروا للسنة المالية المقبلة، كما ادرج في الخطة الاستراتيجية لعام 2021".

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