وقفة تضامنية مع الأسيرة علا مرشود في جامعة النجاح

رام الله - دنيا الوطن

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع بقية الأطر الطلابية وعدد من أساتذة الجامعة، اليوم الأربعاء وقفة تضامنية مع الأسيرة علا مرشود المعتقلة في سجون الاحتلال، حيث شارك عشرات الطلبة في الوقفة، رفعوا خلالها صوراً للأسيرات، وشعارات منددة بممارسات الاحتلال وسياسة الاعتقال بحق الطالبات المعتقلات، وأخرى تطالب بالإفراج الفوري عنهن.



وقالت الكتلة أن ما تقوم به دولة الاحتلال من استهداف وإجراءات قمعية منظمة بحق الأسيرات الفلسطينيات تتنافى ومبادئ القانون الإنساني الدولي، داعيةً اللجان والمؤسسات الحقوقية والقانونية للوقوف وقفة جادة مع الأسيرات، ورفع الظلم عنهن، والتدخل الفوري من أجل الافراج عنهن.



وطالبت الإعلام الفلسطيني والاتحادات الصحفية إلى تحمل مسؤولياتهم لرفع الصوت تجاه قضية الأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني، مبينةً أنّ قضيتهم تتعرض إلى تغييب في العناوين والنشرات الإخبارية.



وبينت الكتلة أهمية المساندة الشعبية الفاعلة للأسرى وضرورة الوقوف إلى جانبهم وأهاليهم، وأن يكون جميع أبناء الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لأن الأسرى يمثلون القاسم المشترك الجامع لأبناء شعبنا بكافة فصائله وأطيافه.



يشار إلى أن علا مرشود (21 عام) الطالبة في كلية الإعلام في جامعة النجاح كانت قد اعتقلت قبل أيام بعد استدعاءها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال.