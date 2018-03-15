بمؤتمر روما.. الدول المانحة تقدم 100 مليون دولار لـ (أونروا)

بمؤتمر روما.. الدول المانحة تقدم 100 مليون دولار لـ (أونروا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بيير كرهينبول، إن الوكالة حصلت على تعهدات في مؤتمر المانحين في روما بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك في إطار محاولاتها لتغطية العجز البالغ 446 مليون دولار لهذا العام.

وقال كرهينبول، خلال مؤتمر صحفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش ووزراء خارجية مصر والسويد ومصر والأردن، إن هذه خطوة جيدة، لافتاً إلى أنه سيقدم تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة خلال ثمانية أسابيع.

وأضاف أن هناك تبرعات إضافية من قطر وكندا والمكسيك وسلوفاكيا وفرنسا وعدد من الدول، موضحاً أن عدداَ من الدول قالت إنها لن تفصح عن تبرعاتها الآن.

وأشار إلى أن التمويل لدى وكالة الغوث يكفي الآن حتى الصيف المقبل، وأنه سيجلس مع زملائه لدراسة الموضوع وتقسيماته المالية المختلفة.

وكان قد بدأت أعمال المؤتمر الوزاري الاستثنائي، اليوم الخميس، في مقر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

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