فيديو.. محمد بن سلمان: سنمتلك القنبلة النووية

فيديو.. محمد بن سلمان: سنمتلك القنبلة النووية
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة، ستطور قنبلة نووية، حال أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وقال بن سلمان، لقناة (سي.بي.إس) نيوز الأمريكية، في مقتطف للمقابلة التي من المقرر بثها كاملة، يوم الأحد المقبل: إن السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن، إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.

واعتبر ولي العهد، أن إيران ليست منافسة للسعودية، وأن الجيش الإيراني ليس من الجيوش الخمسة الأوائل على مستوى العالم الإسلامي، بحسب ما نقل عنه موقع (يورو نيوز).

وتابع: الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، وطهران بعيدة كل البعد، عن أن تكون مساوية للمملكة.

شاهد جزئية من مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قناة (سي.بي.إس)

 

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