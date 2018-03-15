النائب العام براك يلتقي مدير المعهد القضائي الأردني

وقدرة أعضاء النيابة العامة في مجالات مختلفة، بالإضافة للنقاش حول التعاون لإعداد الدليل الفني الخاص بأعضاء نيابة الأحداث.



من جانبه، أكد د. براك على أهمية استمرار الشراكة في سبيل دعم قطاع العدالة بشكل عام، والنيابة العامة بشكل خاص، وعن دعمه الكامل للتنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف، وضرورة تسخير كافة الإمكانيات لإتمام العمل على أكمل وجه.



رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم، بمدير المعهد القضائي الأردني د. ثائر العدوان، وذلك بحضور مدير مشروع دعم قطاع العدالة السيد أميري ادوارديو، ونائب مدير المشروع الأستاذ سامي شحادة، ومستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع د. إسماعيل نعيرات، ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل.وتمحور الاجتماع حول سبل التنسيق والتعاون ما بين النيابة العامة الفلسطينية، والمعهد القضائي الأردني، وفرص دعم النيابة العامة في برامج تدريبية في سبيل تطوير العمل ورفع كفاءة