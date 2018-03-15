وزارة التربية تعلن عن منح دراسية في الصين

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية الصين الشعبية، بمجالات البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في تخصصات مختلفة.



ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني، للإطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة، وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.



وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر الوزارة بتل الهوا.