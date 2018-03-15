انطلاق أعمال الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته





ومن الضفة الغربية كل من عزمي الشعيبي من مؤسسة أمان، عبد الله حماد من مركز القدس للمساعدة القانونية، جهاد حرب من الهيئة الإهلية لإستقلال القضاء، بسام القواسمة من كلية الحقوق والقانون في جامعة الخليل، سحر القواسمة من مؤسسة أدوار، لونا عريقات من مؤسسة قادر، علاء بدارنة من مركز حريات، محمود زيادة من النقايات المستقله، أحلام الطرايرة من مؤسسة مساواة بإعتبارهم جميعاً ممثلين دائمين لمؤسساتهم طول فترة عمل دورة الإئتلاف الحالية ومدتها عام.



وسيشارك في عضوية الائتلاف كل من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية بصفتهم أعضاء مراقبين وداعمين للائتلاف.



وتم خلال الاجتماع اختيار مجلس استشاري للائتلاف يشارك المجلس التنفيذي في اجتماعاته ووضع سياساته يتكون من كل المستشار عيسى أبو شرار، المحامي فهد الشويكي، المحامي علي شقيرات باعتبارهم شخصيات قانونية مستقلة، ومهتمة بالشأن القضائي.



وكلف المشاركون في الاجتماع الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء (استقلال) بصفتها الجهة المستضيفة للائتلاف بدعوة اللجنة التنفيذية المنتخبة والأعضاء الاستشاريين والمراقبين للاجتماع بصورة عاجلة بهدف إقرار النظام الداخلي للائتلاف ووضع خطة عمل للسنة الأولى من عمل الائتلاف، حيث ستكون مدة دورة عمل اللجنة التنفيذية عام واحد من تاريخ اليوم.







وشارك في الاجتماع ممثلون وممثلات عن 45 مؤسسة أهلية ونقابة وائتلاف وكليات جامعية وشخصية مستقلة، اعتبروا بمثابة الهيئة العامة التأسيسية للائتلاف، إضافة إلى مؤسسات أخرى أبدت رغبتها للانضمام إلى الائتلاف رغم عدم مشاركتها باجتماع اليوم، وناقشوا المسودة النهائية للنظام الأساسي للائتلاف التي قدمتها اللجنة المكلفة بتعديل المقترح الذي تقدمت به (استقلال) خلال الاجتماع الذي عقد بتاريخ 8/2/2018، حيث قدم اليوم بعض الاقتراحات والإضافات على النظام، وفوضت المجلس التنفيذي بإدخالها على وثيقة النظام بعد أن تم إقرار النظام.وتم خلال الاجتماع اختيار مجلس تنفيذي للائتلاف، تكون من كل من زياد النجار نقابة المحامين في غزة، حاتم شعراوي مركز حماية حقوق الإنسان، علاء إسكافي مركز الميزان لحقوق الإنسان، وآية المغربي المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وجميعهم من قطاع غزة.