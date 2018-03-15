فيديو: فلسطين التقنية تنظم ندوة حول توحيد الخطاب الإعلامي

فيديو: فلسطين التقنية تنظم ندوة حول توحيد الخطاب الإعلامي
خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيش
نظم قسم الاعلام الرقمي في كلية فلسطين التقنية اليوم ندوة بعنوان (دور الإعلاميين في توحيد الخطاب الإعلامي)، وسط حضور إعلامي وأكاديمي وطلاب قسم الاعلام داخل الجامعة.

وقال أحمد الفليت مدير مركز نفحة للدراسات: توحيد الخطاب الإعلامي يعود الى إتمام الوحدة الوطنية ووضع حد لحالات التراشق الموجودة بين المؤسسات الإعلامية.

وأكد الفليت خلال تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أن 80% من وسائل الإعلام الفلسطينية حزبية، وهذا جزء من عدم وجود توحيد بالخطاب الإعلامي، داعيا الى تظافر الجهود لوضع خطط توحد من خلالها الكلمة الإعلامية.

 فيديو: جانب من الفعالية
 



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