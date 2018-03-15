فيديو: اللجنة الوطنية تطالب باقتطاع موازنة (أونروا) من الأمم المتحدة

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خاص دنيا الوطن - محمد جلوعقدت اللجنة الوطنية لدعم (أونروا)، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً، للوقوف أمام أولي مسؤولياتها، لدعم وإسناد سبل تحقيق المؤتمر المنعقد في مدينة روما للمانحين، لما له من أثر كبير في تحقيق مصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وذلك أمام المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط مدينة غزة.وطالبت اللجنة في بيان لها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بإصدار قرار مصيري لاقتطاع موازنة (أونروا) مباشرة من ميزانية الأمم المتحدة، داعياً كل الدول والهيئات الدولية، إلى أن تبقى على التزاماتها، لضمان استمرار حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من خدمات (أونروا).واعتبرت، أن قرار الولايات المتحدة بتقليص دعمها له آثار صادمة على مصير أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، وملايين اللاجئين في الضفة الغربية ومخيمات الشتات في سوريا، ولبنان، والأردن، مما يعرضهم للجوع والحرمان.ودعت اللجنة إلى عدم السماح للولايات المتحدة، بشطب المؤسسة الأممية، لافتةً إلى أنها الشاهد الوحيد على نكبة فلسطين عام 1948م، لحين عودتهم إلى بلادهم بحسب القرار الأممي (194)، والذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.وأكدت على أن انهيار خدمات (أونروا) تدفع وتساهم في خلق مناخ يسوده الفوضى والتطرف، والتي تنعكس سلباً على انعدام الأمن والسلم العالمي.