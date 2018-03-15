فيديو: اللجنة الوطنية تطالب باقتطاع موازنة (أونروا) من الأمم المتحدة

فيديو: اللجنة الوطنية تطالب باقتطاع موازنة (أونروا) من الأمم المتحدة
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن - محمد جلو
عقدت اللجنة الوطنية لدعم (أونروا)، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً، للوقوف أمام أولي مسؤولياتها، لدعم وإسناد سبل تحقيق المؤتمر المنعقد في مدينة روما للمانحين، لما له من أثر كبير في تحقيق مصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وذلك أمام المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط مدينة غزة.

وطالبت اللجنة في بيان لها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بإصدار قرار مصيري لاقتطاع موازنة (أونروا) مباشرة من ميزانية الأمم المتحدة، داعياً كل الدول والهيئات الدولية، إلى أن تبقى على التزاماتها، لضمان استمرار حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من خدمات (أونروا).

واعتبرت، أن قرار الولايات المتحدة بتقليص دعمها له آثار صادمة على مصير أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، وملايين اللاجئين في الضفة الغربية ومخيمات الشتات في سوريا، ولبنان، والأردن، مما يعرضهم للجوع والحرمان.

ودعت اللجنة إلى عدم السماح للولايات المتحدة، بشطب المؤسسة الأممية، لافتةً إلى أنها الشاهد الوحيد على نكبة فلسطين عام 1948م، لحين عودتهم إلى بلادهم بحسب القرار الأممي (194)، والذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وأكدت على أن انهيار خدمات (أونروا) تدفع وتساهم في خلق مناخ يسوده الفوضى والتطرف، والتي تنعكس سلباً على انعدام الأمن والسلم العالمي.

فيديو: جانب من الفعالية
 

أخبار ذات صلة

بريطانيا تُضيء جدرانها بصور مدير مؤسسة الرؤية العالمية محمد الحلبي

بريطانيا تُضيء جدرانها بصور مدير مؤسسة الرؤية العالمية محمد الحلبي

وقفة تضامنية مع الأسيرة علا مرشود في جامعة النجاح

وقفة تضامنية مع الأسيرة علا مرشود في جامعة النجاح

بمؤتمر روما.. الدول المانحة تقدم 100 مليون دولار لـ (أونروا)

بمؤتمر روما.. الدول المانحة تقدم 100 مليون دولار لـ (أونروا)

الأحمد: اجتماع موسع بين فتح والجبهة الشعبية بالقاهرة الشهر المقبل

الأحمد: اجتماع موسع بين فتح والجبهة الشعبية بالقاهرة الشهر المقبل

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تتحرك دولياً على أربعة مسارات

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تتحرك دولياً على أربعة مسارات

فيديو: الثوابتة: لن نقف مكتوفي الأيدي على جرائم الاحتلال في غزة

فيديو: الثوابتة: لن نقف مكتوفي الأيدي على جرائم الاحتلال في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بريطانيا تُضيء جدرانها بصور مدير مؤسسة الرؤية العالمية محمد الحلبي

بريطانيا تُضيء جدرانها بصور مدير مؤسسة الرؤية العالمية محمد الحلبي

وقفة تضامنية مع الأسيرة علا مرشود في جامعة النجاح

وقفة تضامنية مع الأسيرة علا مرشود في جامعة النجاح

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تتحرك دولياً على أربعة مسارات

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تتحرك دولياً على أربعة مسارات

أبو ظريفة: ندعو مؤتمر روما لتوسيع دعم (أونروا) وحمايتها

أبو ظريفة: ندعو مؤتمر روما لتوسيع دعم (أونروا) وحمايتها

عربي

قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر

قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر

فيديو: قناة العربية: الإمارات أقالت &#34;تيلرسون&#34;

فيديو: قناة العربية: الإمارات أقالت "تيلرسون"

القتل حدًا لمجموعة خططت لاغتيال الأمير &#34;محمد بن نايف&#34;

القتل حدًا لمجموعة خططت لاغتيال الأمير "محمد بن نايف"

صحيفة أمريكية: (الكونغرس) سيُحرج محمد بن سلمان

صحيفة أمريكية: (الكونغرس) سيُحرج محمد بن سلمان

منوعات

فيديو: آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل

فيديو: آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك &#34;هنبقى نكتة في العالم&#34;

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك "هنبقى نكتة في العالم"