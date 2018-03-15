المالكي يشرح لمجلس السفراء العرب رؤية الرئيس عباس

المالكي يشرح لمجلس السفراء العرب رؤية الرئيس عباس
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
وضع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، أمس الأربعاء، مجلس السفراء العرب لدى جمهوريتي الأرجنتين وكولومبيا، بصورة آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين، خاصة مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك، خلال لقاء المالكي، مجلس السفراء العرب في مقر سفارة دولة فلسطين في عاصمتي الدولتين بونس آيرس وبوغاتا.

وتطرق المالكي إلى الأوضاع الراهنة في فلسطين، والإجراءات الإسرائيلية ضد الإنسان الفلسطيني وأرضه، إضافة إلى تسارع عجلة بناء المستوطنات وسلب الأراضي والاعتقالات المستمرة وتجاهل دولة الاحتلال لجميع القرارات الدولية والاتفاقات الموقعة.

واستعرض المالكي التحركات الدبلوماسية والسياسية الفلسطينية في المحافل الدولية الرامية لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى التحركات لمواجهة سياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل، محذراً من تداعيات ذلك على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.

كما قدم المالكي شرحاً حول خطة الرئيس محمود عباس للسلام، والتي عرضها في مجلس الأمن في شباط/ فبراير الماضي، حيث تمثل خطة مفصلة لتحقيق السلام في المنطقة، مطالباً بآلية دولية لرعاية عملية السلام.

وتجدر الإشارة إلى أن المالكي، يقوم بجولة في أمريكا اللاتينية شملت تشيلي، الأرجنتين وكولومبيا، يرافقه مدير دائرة الأمريكيتين والكاريبي مستشار حنان جرار.

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