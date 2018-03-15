عريقات: تباكي ادارة ترامب على قطاع غزة تمهيدا لإنشاء "دولة غزة"

وأكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري الفلسطينية، أن تباكي إدارة الرئيس ترامب على قطاع غزة من خلال كلمة جيسون جرينبلات أمام مؤتمر عُقد في البيت الأبيض لبحث الأوضاع الإنسانية في غزة، لا يعدو كونه مقدمة لنقل مسؤولية سلطة الاحتلال (إسرائيل) من قطاع غزة إلى جهات، وتمهيداً لإنشاء دولة غزة كجزء من صفقة الرئيس ترامب الهادفة إلى إسقاط ملفات القدس واللاجئين من طاولة المفاوضات وفصل الضفة عن القطاع بهدف تدمير خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 ، واستبداله بالأمر الواقع المتمثل بـ (الأبرتهايد).





جاء ذلك خلال لقاء جمع عريقات الفانسو كاسترو لوبيز وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية، ويرافقه ا لقنصل العام الإسباني، ومدير عام مؤسسة ال (U.N.D.P.)، ومدير عام مؤسسة فولك برنادوت السويدية للابحاث يرافقة القنصل العام السويدي



وأكد د. عريقات، أن حل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة، يتم عبر رفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليه براً وبحراً وجواً، ومن خلال إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر الاحتكام لإرادة الشعب واستناداً إلى أسسس وركائز الشراكة السياسية القائمة على التعددية السياسية، وليس تعدد السلطات.





وتساءل عريقات: "كيف يحرص جرين بلات على أوضاع قطاع غزة الإنسانية بعد أن قطعت إدارة الرئيس ترامب مبلغ 300 مليون دولار من مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي تقدم خدماتها لحوالي 75% من سكان قطاع غزة من اللاجئين".



وأكد عريقات، أن تحقيق الوحدة الجغرافية للضفة والقطاع والقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، هو أقصر الطرق لحل جميع مشاكل قطاع غزة.



على صعيد آخر، التقى الدكتور عريقات وفدين طلابيين من جامعتي هارفرد وبيل كل على حدة، حيث حاضر بهما عن آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في المنطقة، وذلك على ضوء قرارات إدارة الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، في خرق فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية، وأجاب على عدد كبير من أسئلة الطلبة من الجامعتين، مُشدداً على أن فرض الإملاءات، الذي تتبعه إدارة الرئيس ترامب مصيره الفشل.