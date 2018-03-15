القوى الوطنية والإسلامية تدعو للخروج في مسيرات "جمعة الغضب للقدس"

رام الله - دنيا الوطن

دعت القوى الوطنية والإسلامية لأوسع مشاركة في مسيرات "جمعة الغضب للقدس" والتي ستنطلق غداً الجمعة، بعد صلاة الظهر مباشرة، وذلك بعد مرور 100 يوم على قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وعزمه نقل سفارة بلاده إليها.



وطالبت القوى الوطنية والإسلامية بالخروج في كافة المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال ومستوطنيه في مختلف المناطق.



وأكدت القوى الوطنية والإسلامية، أن المشاركة الفاعلة في جمعة الغد توصل رسالة للاحتلال بأن شعبنا لم ولن ينسى القرار الظالم بحق شعبنا، وأنه سيواصل الحراك ضد هذا القرار، وضد محاولات تصفية القضية على حساب الشعب الفلسطيني.