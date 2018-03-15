بمشاركة دولية واسعة.. بدء أعمال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

بدأت أعمال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة الغوث الدولية (أونروا)، وذلك بمقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالعاصمة الإيطالية روما.



ويحمل المؤتمر عنوان: (الحفاظ على الكرامة.. وتقاسم المسؤولية.. وحشد العمل الجماعي)، من أجل دعم (أونروا)، بمشاركة أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، ومفوضة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إضافة لممثلي أكثر من تسعين دولة.



وتم إعلان بدء المؤتمر، من قبل مدير عام (أونروا) بيير كرينبول، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، وكذلك وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية السويد مارجوت وللستروم.



وطالب سامح شكري، بضرورة العمل على إيجاد بدائل خلاقة تساهم في تسوية الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها (أونروا)، وتحييد المصالح السياسية الضيقة، مؤكداً أن المساس بالوكالة سيفتح الباب أمام موجة غير عادية من عدم الاستقرار، الذي ستمتد آثاره السلبية إلى مختلف بقاع العالم.



وأضاف شكري، أن الأزمة المالية التي تواجهها (أونروا) حاليًا تُمثل تهديدًا مباشرًا لقدرتها على الوفاء بالخدمات الأساسية: كالتعليم، والصحة، والتي يستفيد منها ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، مشيرًا إلى خطورة الأزمة التي قد تتفاقم ما لم تتكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع لها.



ودعا وزير خارجية مصر، كافة المانحين الدوليين إلى تقديم إسهامات مالية جديدة تمكن الوكالة من الاستمرار في عملها الإنساني المهم، بما يحافظ على استقرار الشرق الأوسط والعالم.



بدوره، قال أبو الغيط: إن تقليص موازنة وكالة الغوث (أونروا) يرسل إلى الفلسطينيين رسالة بالغة الخطورة مؤداها "أن العالم ليس معهم، ولا تهمه مأساتهم، ولا تعنيه معيشتهم، ولا يعبأ بمستقبلهم".