فلسطين ومصر تبحثان التعاون في المجال السياحي



وأطلعت الوزيرة السفير المصري على صورة آخر الأوضاع الواقعية والحقيقية في الأراضي الفلسطينية، والمتمثلة بإجراءات الاحتلال من إغلاق وجدار وحواجز واقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية، علاوة على الاستمرار بتقطيع أوصال القرى والمدن الفلسطينية، وحصارها بالحواجز العسكرية، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي، وفرض سياسة الأمر الواقع.



وتحدثت معايعة عن أهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات اثرية، تؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم، مؤكدة تطلعها لمزيد من العمل المشترك لزيادة أعداد الوفود السياحية المصرية القادمة إلى فلسطين، من خلال زيادة التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره المصري لتزداد أعداد الوفود السياحية القادمة إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية، ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية.



الوزيرة معايعة تحدثت عن الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج للقطاع السياحي الفلسطيني من خلال استخدام أفضل وأحدث الأساليب التكنولوجية في مجال التسويق السياحي وفتح أسواق جديدة وتذليل العقبات أمام القطاع السياحي الفلسطيني والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية لرفع اسم فلسطين عالياً، وبالأخص بعد انتهاج فلسطين لمجموعة من الأنماط السياحية، والتي عملت على إثراء السلة السياحية التي تمتلكها فلسطين، ولتكون رافد إضافة في أعداد السياح القادمين إلى فلسطين، مؤكدة بأن هذه الأنماط عملت على جذب وفود سياحية جديدة إلى فلسطين.



وأكدت معايعة على ضرورة وضع آليات وأسس لتعميق التنسيق الدائم والمستدام بين البلدين في مجال التسويق السياحي العالمي ومجال التراث الثقافي وتبادل الخبرات.



من جانبه، شكر السفير عاشور الوزيرة معايعة على العمل المشترك مع الجمهورية المصرية طيلة الفترة الماضية، مؤكدا تطلعه لمزيد من العمل المشترك في المجال السياحي، ومجال الحفاظ على التراث الثقافي وبالأخص في مجال استقطاب وفود سياحية مصرية جديدة إلى فلسطين، مضيفاً بأن مواقف جمهورية مصر العربية الثابتة تجاه فلسطين للحصول على دولة مستقلة تعيش بأمن وسلام مثلها مثل باقي الدول وفقاً للشرعية الدولية.



رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والآثار السيدة رُلى معايعة، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين عصام الدين عبد الحميد معوض عاشور، وذلك في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.ورحبت الوزيرة معايعة بالسفير عاشور، متمنية له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة كسفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، ومثمنة الدور والدعم المصري اللامحدود للقضية والشعب الفلسطيني، هذا الدور الذي شكل على مدى الأعوام والسنوات الماضية دعماً وسنداً للشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق حريته واستقلاله وبناء دولة فلسطين المستقلة.وأكدت معايعة على العلاقة التاريخية بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر، علاوة على أهمية دور الجمهورية المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على المشروع الوطني وتحقيق المصالحة الفلسطينية.