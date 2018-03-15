الشرطة تقبض على شخص بحوزته مواد وقطع أثرية فخارية في سلفيت

الشرطة تقبض على شخص بحوزته مواد وقطع أثرية فخارية في سلفيت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم، القبض على شخص يشتبه بحيازته مواداً وقطعاً أثرية فخارية وأسياخ نحاسية، تُستخدم في عملية التنقيب في محافظة سلفیت.

وقال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إنه وبناء على معلومات، وصلت لفرع السياحة والآثار تفيد بوجود قطع أثرية فخارية بحوزة أحد المواطنين من محافظة سلفيت، على الفور تم استدعاء شخص مشتبه به بحيازة هذه القطع الأثرية إلى فرع شرطة السياحة والآثار.

وأضافت: "بسماع أقواله اعترف بحيازته هذه المواد الأثرية، وأنه عَثر على هذه القطع الأثرية الفخارية أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بأحد الخرب الأثرية بمحافظة سلفيت، حيث تم ضبط هذه القطع، كما ضبط بحوزته أسياخ نحاسية عدد (2) تستخدم في عملية التنقيب عن الآثار".

وأكد البیان، أنه تم إحالة الشخص والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لإجراء المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

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