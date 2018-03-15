وزير خارجية بلجيكا يُدين الاعتداء على موكب رئيس الوزراء الحمد الله

رام الله - دنيا الوطن

دان نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الخارجية السيد ديدي رينديرز، محاولة الاغتيال التي وقعت يوم الثلاثاء في بيت حانون بقطاع غزة، ضد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.



وأعرب الوزير ريندرز، عن تعاطفه مع عائلات أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء، الذين أصيبوا في هذه المناسبة وتمنى لهم الشفاء العاجل.



وأكد رئيس الدبلوماسية البلجيكية، أنه على قناعة بأن هذا الهجوم المجهول والجبان، يتناقض بشكل أساسي مع رغبة سكان غزة، الذين يطمحون إلى الاستقرار واستعادة الأحوال المعيشية الطبيعية، معتبراً أن هذا الهجوم يعبر عن رغبة متعمدة من أكثر الأطراف تطرفاً في إخراج عملية المصالحة بين الفلسطينيين تحت مظلة سلطة فلسطينية واحدة شرعية.



وطالب الوزير بسرعة الكشف على مرتكبي هذا الهجوم، وتقديمهم للعدالة بسبب أفعالهم، والذي يعتبر الأسوأ منذ اتفاق بين فتح وحماس في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.



واختتم الوزير رايندرز بيانه، بدعوة السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس وزرائها رامي حمد الله إلى مواصلة جهودها للحوار والمفاوضات مع جميع الأطراف، بهدف تحقيق قيادة فلسطينية موحدة قادرة على إدارة غزة والضفة الغربية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.