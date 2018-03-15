حركة فتح: اجتماع واشنطن حول غزة نِفاق أمريكي إسرائيلي





وبين أن الحالة تحتاج إلى حلول سياسية جذرية، يشكّلُ رفْع الحصار الإسرائيلي عن غزة أولى خطواتها، فكل ما يعانيه هذا الجزء العزيز من فلسطين، هو نتيجة لسياسة الحصار والتجويع والحروب المتعددة واعتداءاتٍ لا تنتهي تقوم بها إسرائيل دون رادع، وبدعم أمريكي مباشر، يحمي إسرائيل من المساءلة في مجلس الأمن الدولي، وغيره من الهيئات الأممية.



وأضاف الجاغوب: إن أي بحث في قضايا تتعلق بفلسطين أو بأي جزء منها، لن يكون له قيمة تُذكر إذا تم بغياب القيادة الشرعية الفلسطينية، ولن يُكتب النجاح لكل هذه المخططات التي تتجنب الخوض في الحلول الحقيقية لمشاكل أهلنا في غزة وفي بقية أجزاء وطننا المحتل، والتي يمثل إنهاء الحصار والاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، مدخلاً وحيداً لها، يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن لشعبنا حياةً حرةً كريمةً بعيداً عن الهيمنة الإسرائيلية.



كما ركز الجاغوب في تصريحه على أن الإدارة الأمريكية بعد اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، قد فقدت مصداقيتها، ولم تعُد قادرةً على لعب أي دور في أي جهد يهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ولن تجدي نفعاً كل محاولات أمريكا للتظاهر بالحرص على أهلنا في غزة، والتخفيف من معاناتهم.



وتابع: "مَن يدعم الاحتلالَ ويُخرجُ القدسَ من دائرة التفاوض ويحاصرُ منظمة (أونروا) ويقطع التمويل عنها، لن يكون حريصاً على فلسطين وشعبها، مهما عقدَ من مؤتمراتٍ لا تعدو كونها محاولةً للتغطية على فشل الإدارة الأمريكية في فرض إملاءات على شعبنا وقيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".



رام الله - دنيا الوطنقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي لمكتب التعبئة والتنظيم في حركة (فتح): إن الدعوة الأمريكية لعقد اجتماع حول غزة، وبمشاركة إسرائيلية هي تعبير عن النفاق الفاضح ومحاولة لقلب الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بخصوص المسؤولية المباشرة لإسرائيل وراعيها الأمريكي عن الأوضاع المتردية في قطاع غزة.