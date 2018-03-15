حماس تدعو لأوسع مشاركة بجمعة الغضب عقب 100 يوم على قرار ترامب

رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للمشاركة الواسعة في "جمعة الغضب" وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.



ووجهت الحركة نداءها للجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية، للتوجه لكافة نقاط التماس مع جنود الاحتلال ومستوطنيه والاشتباك معهم عقب صلاة الجمعة، في كافة البلدات والمدن الفلسطينية.



وشددت الحركة على ضرورة الإبقاء على حالة الغليان في الشارع الفلسطيني، حتى يتم إسقاط قرار ترامب، وإفشال المؤامرات التي تحاك لشعبنا وقضيتنا، داعية الكل الفلسطيني لأوسع مشاركة غداً تأكيداً على رفض شعبنا بكل فصائله وقواه الحية للقرار الأمريكي الظالم.