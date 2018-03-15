المالكي يَختتم زيارته بلقاء ممثلي الكوبلاك في أمريكا اللاتينية

المالكي يَختتم زيارته بلقاء ممثلي الكوبلاك في أمريكا اللاتينية
رام الله - دنيا الوطن
اختتم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، زيارته 
لأمريكا اللاتينية في العاصمة الكولومبية بوغاتا، يوم أمس بلقاء مع مسؤولين من الكونفدرالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي (كوبلاك) من كولومبيا وغواتيمالا وبنما، بحضور سفير فلسطين لدى كولومبيا، رؤوف المالكي، ومدير دائرة الأمريكيتين والكاريبي المستشار حنان جرار.

وأطلع المالكي ممثلي الكوبلاك على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، والتحركات الدبلوماسية الفلسطينية، مشيراً إلى خطة الرئيس محمود عباس للسلام، والتي عرضها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك، في العشرين من شباط/ فبراير الماضي.

وناقش المالكي مع ممثلي الكوبلاك كل القضايا ذات العلاقة بالدول التي تتواجد بها الجاليات الفلسطينية، وأهمية دورها بتعزيز علاقات دولهم بالوطن الأم فلسطين، وسبل الدفع بعلاقات هذه الدول قدماً، وتطويرها لما فيه مصلحة بلدانهم المقيمين فيها ودولة فلسطين.

كما ناقش الطرفان سبل التأثير في الأطر الاجتماعية والاقتصادية، وخلق روابط بين هذه الأطر، وتسخيرها لفائدة الأطراف جميعاً، وذلك لما تحرزه دول أمريكا اللاتينية من تأثير على المسرح السياسي والاقتصادي الدوليين.

وفي نهاية اللقاء، عبر أعضاء الكوبلاك المشاركين عن رفضهم وإدانتهم لما تعرضّ له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، من محاولة اغتيال في قطاع غزة، رافضين كل أشكال العنف، والاغتيال السياسي، معتبرين ذلك من المحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها وأحد روافد مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية، ويصب في خدمة أعداء الفلسطينيين ووطنهم وقضيتهم.

وطلبوا من المالكي نقل تحياتهم وتحيات الجالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية إلى الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس، متعهدين بالبقاء أوفياء لفلسطين وشعبها وقيادتها.


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