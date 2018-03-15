سفارة فلسطين بألمانيا تستضيف محمود العالول

لإفشالها، مشدداً على الأضرار الكبيرة التي لحقت بقضيتنا إثر الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني.



وطرح الحضور قبل ختام اللقاء، الكثير من التساؤلات والقضايا، قام العالول بتوضيحها وشرح العديد منها.



رام الله - دنيا الوطنجرت مساء أمس الأربعاء، في مقر سفارة فلسطين في ألمانيا ندوة سياسية، تم خلالها استضافة نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وعضو اللجنة المركزية محمود العالول (أبو جهاد)، حيث ألقى محاضرة سياسية في قاعات مبنى السفارة في العاصمة برلين.وقد تميزت الأمسية بحضور الكثير من أبناء الجالية الفلسطينية، وممثلي التنظيمات والمؤسسات الفلسطينية، والمهتمين بالشأن الفلسطيني.بدأ اللقاء بكلمة، رحبت خلالها سفيرة دولة فلسطين لدى ألمانيا د. خلود دعيبس، بالعالول وبضيوف السفارة، وتحدثت خلال كلمتها عن أهمية هذا اللقاء، خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تطورات سريعة وخطرة، ما يجعلها مرحلة حاسمة قد تعيد صياغة جميع المتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية.ومن جانبه، تطرق العالول في محاضرته للعديد من القضايا المهمة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن اعتزازه بالدور المهم الذي يلعبه أبناء فلسطين المقيمون في الشتات في إشارة منه إلى الفعاليات التي شهدتها ولا تزال جميع المدن الألمانية، خاصة بعد قرارات الإدارة الأمريكية بخصوص القدس.وشرح العالول صعوبة المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل انشغال الأشقاء العرب بقضاياهم الخاصة التي جعلت القضية الفلسطينية، تتراجع على سلم أولوياتهم وتضعنا وحدنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم بشكل كامل من الإدارة الأمريكية، ما جعل الحكومة الإسرائيلية ترفع وتيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتتمادى في تهويد المقدسات.كما تحدث العالول عن ممارسات ترامب المنحازة تماماً لصالح الحكومة الإسرائيلية، والتي دفعت القيادة والسيد الرئيس أبو مازن إلى الإعلان بأن الإدارة الأمريكية لم تعد تصلح للعب دور الوسيط النزيه في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، الأمر الذي اعتبرته الإدارة الأمريكية صفعة شديدة في وجهها.وتطرق العالول إلى نشاطاتهم الدائمة لكشف وتوثيق الكثير من قضايا التزوير والخداع التي تستخدمها سلطات الاحتلال لتبرير تنكيلها وقتلها المتعمد للعديد من أبناء شعبنا في كافة نقاط التماس كالمعابر ونقاط التفتيش، مؤكداً في ذات الإطار على استمرار وتصاعد صمود أبناء شعبنا في جميع المدن والبلدات الفلسطينية والتي لا تزال تشهد الكثير من المواجهات التي تستخدم خلالها قوات الاحتلال القوة المفرطة في مواجهة المدنيين العزل، ومؤكداً على الدور المهم، خاصة لأبناء مدينة القدس، الذين أثبتوا لسلطات الاحتلال أن ما يجمعهم هو فلسطين، حيث وقف المسيحيون والمسلمون جنباً إلى جنب في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت حتى المقدسات ودور العبادة لكليهما.كما تحدث العالول عن ملف المصالحة، مؤكداً تمسك القيادة الفلسطينية بإتمام المصالحة رغم وجود الكثير من المحاولات