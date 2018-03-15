حواتمة: نعمل لأجل استراتيجية سياسية بديلة وجديدة تقوم على أعمدة الانتفاضة

رام الله - دنيا الوطنعقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مباحثات مع رئيس معهد الاستشراق فيتالي نؤومكن وزملائه المختصين بالقضية الفلسطينية والشؤون العربية والشرق أوسطية، وقدم محاضرة أمام صف من الكتاب والمثقفين في المعهد.كما عقد حواتمة مباحثات مع رئيسة معهد العلوم الاستراتيجية اللينا سابونينا وزملائها، وحاضر مع العاملين في اقسام المعهد المختصين بالشؤون الفلسطينية والعربية وفي الشرق الأوسط.الأبحاث والمحاضرات، تناولت القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية والأزمات السياسية والداخلية في الأقطار العربية والشرق الأوسط، كما تناولت ممارسات الاحتلال واستعمار الاستيطان الإسرائيلي العدواني في القدس والضفة الفلسطينية والحصار على قطاع غزة، وقضايا اللاجئين أبناء الشعب الفلسطيني في أقطار اللجوء والشتات والمهجر والمنافي في البلاد العربية والأجنبية، وتناول حواتمة بالتحليل السياسة الإسرائيلية اليمينية واليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو، وسياسة الرئيس الأمريكي ترامب المنحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في خطوات (صفقة القرن) لشطب القدس واللاجئين من على طاولة أي مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحت سقف الانفراد الأمريكي.وتوقف حواتمة أمام خطورة اعتراف ترامب وإدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها في أيار/ مايو 2018، وعمليات تخفيض المساهمة الأميركية عن وكالة (أونروا) لشطب قضية وحقوق اللاجئين بصيغتها الوطنية والإنسانية من جدول أعمال المفاوضات التي يدعو لها ترامب.حواتمة أوضح وأكد أن أعمال إسرائيل والإدارة الأميركية تتناقض وتكسر قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتعمل "لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية"، والعودة بها إلى مؤتمر إقليمي تحت الإدارة الأمريكية الانفرادية وصفقة القرن، لتطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية مع إسرائيل دون انسحاب الاحتلال ووقف مواصلة تكثيف الاستعمار الاستيطاني التوسعي الإسرائيلي في القدس والضفة والجولان، ومواصلة العدوان على البلدان العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية المحتلة.حواتمة، أكد أن قرارات الإجماع الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ترفض (صفقة القرن)، وتطرح بديلاً هي المقاومة الشعبية المتعددة الأشكال في مواجهة الاستيطان والاحتلال، ودعا إلى استراتيجية وطنية بديلة تقوم على الانتفاضة والمقاومة، وعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة ومرجعية قرارات الشرعية الدولية، ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية بديلاً للانفراد الأمريكي والمفاوضات الثنائية الفاشلة والعقيمة بسبب السياسة التوسعية الإسرائيلية (25 عاماً مفاوضات ثنائية خارج قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتحت سقف الانفراد الأمريكي المنحاز لدولة الاحتلال).