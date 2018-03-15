أبو مرزوق يطالب بإلغاء مؤتمر المجلس الوطني

أبو مرزوق يطالب بإلغاء مؤتمر المجلس الوطني
موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)
رام الله - دنيا الوطن
طالب موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، بإلغاء مؤتمر المجلس الوطني الذي سينعقد في رام الله.

وشدد أبو مرزوق في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على ضرورة الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع، ومواجهة صفقة القرن، المستثنى من تفصيلاتها وإجراءاتها الجانب الفلسطيني، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقال: "لازال في الوقت متسع رغم كل الظروف، لإدراك حجم الخطر المقبل على القضية الوطنية، نحن بحاجة لرص الصفوف بوحدة وطنية، وعدم الانشغال بالصغائر"، معتبراً أن أول الخطوات تتمثل في إلغاء مؤتمر رام الله الذي وصفه بـ "الكارثي".

أخبار ذات صلة

ضبط مواد خطرة على البيئة في دورا جنوب الخليل

ضبط مواد خطرة على البيئة في دورا جنوب الخليل

الحمد الله: هذا هو ردي على محاولة الاغتيال في غزة

الحمد الله: هذا هو ردي على محاولة الاغتيال في غزة

بمشاركة هنية.. جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد أبو ريالة

بمشاركة هنية.. جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد أبو ريالة

فلسطين ومصر تبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين ومصر تبحثان التعاون في المجال السياحي

الشرطة تقبض على شخص بحوزته مواد وقطع أثرية فخارية في سلفيت

الشرطة تقبض على شخص بحوزته مواد وقطع أثرية فخارية في سلفيت

الوزير الأعرج يُعلن رصد تمويل لثلاثة مشاريع ريادية على المستوى الوطني

الوزير الأعرج يُعلن رصد تمويل لثلاثة مشاريع ريادية على المستوى الوطني

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

ضبط مواد خطرة على البيئة في دورا جنوب الخليل

ضبط مواد خطرة على البيئة في دورا جنوب الخليل

فلسطين ومصر تبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين ومصر تبحثان التعاون في المجال السياحي

الشرطة تقبض على شخص بحوزته مواد وقطع أثرية فخارية في سلفيت

الشرطة تقبض على شخص بحوزته مواد وقطع أثرية فخارية في سلفيت

الوزير الأعرج يُعلن رصد تمويل لثلاثة مشاريع ريادية على المستوى الوطني

الوزير الأعرج يُعلن رصد تمويل لثلاثة مشاريع ريادية على المستوى الوطني

عربي

قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر

قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر

فيديو: قناة العربية: الإمارات أقالت &#34;تيلرسون&#34;

فيديو: قناة العربية: الإمارات أقالت "تيلرسون"

القتل حدًا لمجموعة خططت لاغتيال الأمير &#34;محمد بن نايف&#34;

القتل حدًا لمجموعة خططت لاغتيال الأمير "محمد بن نايف"

صحيفة أمريكية: (الكونغرس) سيُحرج محمد بن سلمان

صحيفة أمريكية: (الكونغرس) سيُحرج محمد بن سلمان

منوعات

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك &#34;هنبقى نكتة في العالم&#34;

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك "هنبقى نكتة في العالم"

إحالة فيفي عبده إلى النيابة العامة.. والسبب؟

إحالة فيفي عبده إلى النيابة العامة.. والسبب؟