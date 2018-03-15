أبو مرزوق يطالب بإلغاء مؤتمر المجلس الوطني

رام الله - دنيا الوطن

طالب موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، بإلغاء مؤتمر المجلس الوطني الذي سينعقد في رام الله.



وشدد أبو مرزوق في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على ضرورة الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع، ومواجهة صفقة القرن، المستثنى من تفصيلاتها وإجراءاتها الجانب الفلسطيني، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وقال: "لازال في الوقت متسع رغم كل الظروف، لإدراك حجم الخطر المقبل على القضية الوطنية، نحن بحاجة لرص الصفوف بوحدة وطنية، وعدم الانشغال بالصغائر"، معتبراً أن أول الخطوات تتمثل في إلغاء مؤتمر رام الله الذي وصفه بـ "الكارثي".