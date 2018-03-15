الجيش الإسرائيلي يفشل في تجنيد المتدينين

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن الجيش الإسرائيلي لم يحقق الهدف المتعلق بتجنيد المتدينين، حسب ما يذكره مراقب الدولة يوسف شابيرا في التقرير الذي نشره، أمس الأربعاء، على خلفية أزمة قانون التجنيد، التي عصفت بالجهاز السياسي في الأيام الأخيرة، وكادت تؤدي إلى تفكيك الحكومة.



ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن الجهاز الأمني لم ينجح بين 2013 و2016، بتجنيد العدد المتفق عليه من المتدينين المتشددين، الأمر الذي عمق الفجوة بين الأهداف والتجنيد الحقيقي، وعلى سبيل المثال، كان عدد المتدينين، الذين تجندوا في 2013، أقل بـ 28 جندياً من العدد المتفق عليه (2000 جندي)، وفي عام 2016 كان عدد المجندين المتدينين أقل بـ 350 جندياً من العدد المتفق عليه (3000).



ويشير المراقب إلى أن الحكومة، شكلت في كانون الثاني/ يناير 2016، طاقماً لموضوع الالتزام بأهداف تجنيد المتدينين، من طلبة المدارس الدينية، وتم التحديد بأن وزير الأمن سيُعد مشروع قرار لخطة تضمن الالتزام بالأهداف، وعرضها على الحكومة خلال 40 يوماً، لكن وزير الجيش قدم هذه الخطة قبل حوالي سنة فقط، ولذلك كتب المراقب في ملاحظته لوزارة الأمن والجيش، أن "توجه تعمق الفجوة قد يتواصل في السنوات القادمة إذا لم تعمل الجهات المعنية كما هو مطلوب من أجل الالتزام بأهداف التجنيد".