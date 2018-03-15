الجيش الإسرائيلي يفشل في تجنيد المتدينين

الجيش الإسرائيلي يفشل في تجنيد المتدينين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن الجيش الإسرائيلي لم يحقق الهدف المتعلق بتجنيد المتدينين، حسب ما يذكره مراقب الدولة يوسف شابيرا في التقرير الذي نشره، أمس الأربعاء، على خلفية أزمة قانون التجنيد، التي عصفت بالجهاز السياسي في الأيام الأخيرة، وكادت تؤدي إلى تفكيك الحكومة.

ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن الجهاز الأمني لم ينجح بين 2013 و2016، بتجنيد العدد المتفق عليه من المتدينين المتشددين، الأمر الذي عمق الفجوة بين الأهداف والتجنيد الحقيقي، وعلى سبيل المثال، كان عدد المتدينين، الذين تجندوا في 2013، أقل بـ 28 جندياً من العدد المتفق عليه (2000 جندي)، وفي عام 2016 كان عدد المجندين المتدينين أقل بـ 350 جندياً من العدد المتفق عليه (3000).

ويشير المراقب إلى أن الحكومة، شكلت في كانون الثاني/ يناير 2016، طاقماً لموضوع الالتزام بأهداف تجنيد المتدينين، من طلبة المدارس الدينية، وتم التحديد بأن وزير الأمن سيُعد مشروع قرار لخطة تضمن الالتزام بالأهداف، وعرضها على الحكومة خلال 40 يوماً، لكن وزير الجيش قدم هذه الخطة قبل حوالي سنة فقط، ولذلك كتب المراقب في ملاحظته لوزارة الأمن والجيش، أن "توجه تعمق الفجوة قد يتواصل في السنوات القادمة إذا لم تعمل الجهات المعنية كما هو مطلوب من أجل الالتزام بأهداف التجنيد".

أخبار ذات صلة

قادة (المعسكر الصهيوني) ضد غباي بسبب حكومة نتنياهو

قادة (المعسكر الصهيوني) ضد غباي بسبب حكومة نتنياهو

فيديو: نيران تلتهم حافلة إسرائيلية قرب حيفا

فيديو: نيران تلتهم حافلة إسرائيلية قرب حيفا

التحقيقات في قضية 4000 تستهدف نجل نتنياهو

التحقيقات في قضية 4000 تستهدف نجل نتنياهو

مسؤولة أمريكية: ترامب (معتوه)

مسؤولة أمريكية: ترامب (معتوه)

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا

تيريزا ماي تُعلن مقاطعتها &#34;كأس العالم&#34; في روسيا

تيريزا ماي تُعلن مقاطعتها "كأس العالم" في روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: الاحتلال يُمهد لتدمير مقابر في &#34;باب الرحمة&#34;

فيديو: الاحتلال يُمهد لتدمير مقابر في "باب الرحمة"

السلطات الإسرائيلية تعاقب &#34;حنين زعبي&#34;

السلطات الإسرائيلية تعاقب "حنين زعبي"

جيش الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضّفة

جيش الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضّفة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر شمال القطاع

عربي

قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر

قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر

القتل حدًا لمجموعة خططت لاغتيال الأمير &#34;محمد بن نايف&#34;

القتل حدًا لمجموعة خططت لاغتيال الأمير "محمد بن نايف"

صحيفة أمريكية: (الكونغرس) سيُحرج محمد بن سلمان

صحيفة أمريكية: (الكونغرس) سيُحرج محمد بن سلمان

مرزوق الغانم: الأزمة الخليجية عابرة وستُحل

مرزوق الغانم: الأزمة الخليجية عابرة وستُحل

منوعات

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك &#34;هنبقى نكتة في العالم&#34;

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك "هنبقى نكتة في العالم"

إحالة فيفي عبده إلى النيابة العامة.. والسبب؟

إحالة فيفي عبده إلى النيابة العامة.. والسبب؟