السلطات الإسرائيلية تعاقب "حنين زعبي"

رام الله - دنيا الوطن

قررت ما تسمى بـ (لجنة الأخلاق) البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، إبعاد النائب العربي حنين زعبي من (القائمة المشتركة) عن الهيئة العامة ولجان الكنيست لمدة أسبوع، بعد وصفها لجنود الجيش الإسرائيلي بأنهم قتلة.



وقالت زعبي أمام اللجنة: إن تصريحها هذا يدخل ضمن حرية التعبير الأساسي، ولا يملك أحد حق كم الأفواه بسبب رأي غير مريح له.



وأضافت: "ما قلته هو الحقيقة"، واقترحت على اللجنة تزويدها بقائمة بأسماء الفلسطينيين، الذين قتلوا بنيران الجنود، لكن اللجنة رفضت وأمرت بإبعادها عن الكنيست لأسبوع، ابتداءً من مطلع الدورة الصيفية.



وكان النائب المتطرف اورن حزان (الليكود) هو الذي قدم الشكوى ضد زعبي، قبل أن يتم إبعاده من الكنيست لمدة نصف سنة، بسبب تهجمه على بعض عضوات الكنيست.



وجاء تقديم الشكوى في أعقاب تصريح لزعبي خلال نقاش في الكنيست حول قانون منع التنظيمات الناشطة ضد الجيش من تقديم محاضرات في المدارس، وقالت في حينه: "إن الجيش يقتل بين الحين والآخر .. ألم تسمع عن قتل فتية فلسطينيين؟ ... من الذي يقتل الفلسطينيين في المناطق المحتلة؟".



وادعت لجنة الأخلاق، أن وصف جنود الجيش بالقتلة لا يستحق الدفاع الواسع الذي تمنحه اللجنة لحرية التعبير السياسي للنواب، وأنها خرقت المبدأ الذي يحدد أن "على النائب السلوك بشكل ملائم لمكانته كعضو كنيست، ويعمل على تنمية ثقة الجمهور بالكنيست".



وقالت زعبي في أعقاب صدور القرار: إن "لجنة الأخلاق تعيد تعريف دورها من لجنة أخلاق إلى لجنة مراقبة، لم أعرف أنني أحتاج إلى تصريح من الكنيست حول اللهجة التي استخدمها. وما أقوله وما لا أقوله، وعن أي قيم يسمح أو يمنع الدفاع. هل دوري هو تلطيف جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي أو الصراخ ضد الجرائم والقول للقاتل إنه قاتل؟ لجنة الأخلاق تجبرنا على الكذب والتغطية على الجرائم، من المفضل ألا تكون مثل هذه الأخلاق".