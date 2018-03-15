جيش الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضّفة

جيش الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضّفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (16) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، منذ مساء الأمس، وحتى فجر اليوم الخميس.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أحمد محمد عبد النبي شراكة، محمود نخلة، مصطفى نائل، لؤي عبد الرازق التميمي، وليد مراد التميمي، أمجد عبد الحفيظ التميمي، محمد ياسر عبد السلام الحاج وعلي كاظم الحاج محمد.

وأضاف، أن الاحتلال اعتقل ستة مواطنين من محافظة نابلس، وهم: بهاء حسن نظمي طقطوق، محمد مشعل، أحمد النقيب، محمد ناجح سمارة، شاكر الترتير ومحمود مرعي.

فيما اعتقل مواطنين من بلدة حزما شرق القدس، وهما: عامر عبد ربه الخطيب وسفيان فتحي الخطيب.

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