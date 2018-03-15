للمرة الأولى في تاريخها.. مؤتمر "روما" استثنائي لدعم (أونروا)

للمرة الأولى في تاريخها.. مؤتمر "روما" استثنائي لدعم (أونروا)
خاص دنيا الوطن
أكد سامي مشعشع، المتحدث الرسمي باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن المؤتمر المنعقد في روما بخصوص دعم وتمويل وكالة الغوث، هو استثنائي وعالي المستوى، وله دلالات ومؤشرات كبيرة، بسبب صعوبة الوضع الإنساني والاقتصادي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون.

وقال مشعشع في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "إن هذا المؤتمر هو مفصلي ومحوري، وبمجرد أن تُجمع ثلاث دول رئيسية وأساسية وتقليدية من أهم مؤيدي (أونروا) وهي السويد والأردن ومصر، وتتداعى لعقد هذا المؤتمر وبسرعة قياسية وبحضور أكثر من 76 دولة حتى اللحظة، فهذا يؤكد مدى الخطورة التي وصل لها الوضع المالي الذي تعيشه الوكالة، ومدى اهتمام هذه الدول لإيجاد آليات جديدة للقفز على العجز المالي الكبير والأسوأ في تاريخ الوكالة والبالغ 446 مليون دولار".

وأوضح، أن مخرجات هذا المؤتمر، تكون مهمة لرسم آلية جديدة لعمل الوكالة، فمنذ تخفيض مستوى تبرعاتهم منذ القرارات الأمريكي 80 % من اجمالي التبرعات، هناك توجه لعدم الاعتماد علي داعم أو مانح كبير واحد فقط، فقد بدأنا باعتماد سياسة تمويلية آاليات تمويلية جديدة من المتوقع أن ينظر فيها المؤتمر.

وأشار مشعشع إلى أنه بمجرد حضور الأمين العام لهذا المؤتمر فهذا يُعد أيضاً بمثابة تعزيز إمكانية فتح الباب مرة أخرى للنظر في اعتماد ميزانيات ثابتة لـ (أونروا) من ميزانية الأمم المتحدة مع الإبقاء على التبرعات الطوعية للدول الأعضاء، التي تدعم (أونروا).

وفي معرض رده على تساؤل، هل تخرج الوكالة من مؤتمر روما بمخرج مالي تستند عليه خلال السنوات القادمة يُعوضها عن النقص الأمريكي؟ قال مشعشع: "الهدف من المؤتمر ليس استبدال متبرع بمتبرع آخر، بل نحن نسعى جاهدين للإبقاء على التبرعات الأمريكية وإرجاعها إلى مستوياتها".

وفي ختام حديثة، أشار مشعشع إلى أن الصدمة التي وجهتها الولايات الأمريكية لـ (ونروا) أكدت لنا أنه يجب أن يكون لدينا تنوع في مصادر التمويل في مرحلة، يعيش فيها اللاجئ أصعب الأوقات سياسياً واقتصادياً.

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