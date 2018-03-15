فيديو: نيران تلتهم حافلة إسرائيلية قرب حيفا

رام الله- دنيا الوطناندلع حريق كبيرة في حافلة إسرائيلية صباح اليوم الخميس، في مدينة حيفا.وتم استدعاء طواقم الإطفاء والانقاذ الى المكان وباشرت بإخماد الحريق، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.وفتحت الشرطة الإسرائيلية وخبراء الحرائق، تحقيقا في ملابسات وأسباب الحادث.