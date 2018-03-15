الفتياني: أطراف تعمل بغطاء من حماس وراء استهداف موكب رئيس الوزراء

الفتياني: أطراف تعمل بغطاء من حماس وراء استهداف موكب رئيس الوزراء
أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح - ماجد الفتياني
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن التحقيقات الأولية، تؤكد بوضوح تام أن هناك أطرافاً في قطاع غزة، تعمل بوجود غطاء داخلي من حماس، يدعم تحركاتها أو يغض النظر عن تواجدهم وعملهم وأنشطة تسلحهم.

وطالب الفتياني، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، حركة حماس، أن تقدم ما عندها من بيانات وحقائق للقيادة حول حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وألا تحرف الأنظار عما جرى في غزة.

ودعا الفتياتي، قادة حركة حماس، وناطقيها الإعلاميين إلى تغيير مفرداتهم الإعلامية وتصريحاتهم، وعدم حرف اتجاهات التحقيق في حادثة الاغتيال، مؤكداً أن حركة فتح لا تريد أن توجه اتهامات جزافية لأحد، مما يتطلب من حماس، أن تقدم الحقائق للشعب الفلسطيني وقيادته، إذا ما أرادت أن تدعم تحقيق الوحدة.

وحذر الفتياني، من تبعات الحادثة، مشيراً إلى أنها الأولى من نوعها بهذا الحجم في الأراضي الفلسطينية، وهي مؤشر خطير، أن يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب.

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