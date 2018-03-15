قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين في مناطق الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 5 مواطنين من مدينة نابلس، بينهم أسيران محرران.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت كلاً من: بهاء حسن طقطوق من حي الضاحية، والأسير المحرر محمد وليد مشعل من البلدة القديمة، والأسير المحرر أحمد عبد الفتاح النقيب، ومحمد ناجح سمارة، وشاكر الترتير من حي المساكن الشعبية، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



إلى ذلك، قالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية عورتا جنوباً مرتين خلال الليلة الماضية، وفجر اليوم، وداهمت عدة منازل، وفتشتها.





في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين اثنين من مدينة الخليل، وفتشت منازل في قرية أبو العسجا جنوب المحافظة.



وقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وداهمت عدة احياء فيها، وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت مقداد عمر القواسمي، وغازي صالح ارفاعية، ونقلتهم لجهة غير معلومة.



وقال مصدر محلي: "قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرى ريف دورا الشرقي، ونصبت حواجزها على مداخل هذه القرى، وعرقلت حركة تنقل المواطنين، واقتحمت منزل المواطن رياض النمورة، وأجرت تفتيشات بمحتوياته".



في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، زوجة أسير من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، أثناء زيارتها لزوجها في سجن "النقب" الصحراوي.



وأعلنت عائلة الأسيرة صفاء سامي حسن عطاطرة، أنها تبلغت بنبأ اعتقالها، اليوم الخميس، وذلك بعد عودتها من زيارة زوجها المعتقل ماجد نزار؛ بحجة محاولتها إدخال شريحة هاتف.