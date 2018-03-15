قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر

قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر
أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أن أهم ضحايا الأزمة مع قطر هي قناة (الجزيرة).

وكتب قرقاش على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن نديم قطيش مبدع كعادته في وصف هوس الجزيرة، والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر إلى العالم من "خرم" أزمة قطر.

وكان الإعلامي اللبناني نديم قطيش، قد علق على قيام مراسل قناة الجزيرة جمال الشيال بتوجيه سؤال إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن اليمن، وقال له: "متى تتوقفون عن تفجير المدنيين في اليمن يا أمير محمد".

وسخر قطيش من مراسل الجزيرة، بقوله:"إنها تظاهرات من شخص واحد"، وأضاف أن قطر لم تجد شيئا تهاجمه في زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا سوى اليمن و"التي كانت قطر فاعلة فيها منذ عامين"، حسب قطيش.

وعرض قطيش إعلان قطر وفاة جنود لها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، وقال: إن قطر وصفت جنودها بـ"الشهداء" حين قتلوا في اليمن، لكنها الآن تهاجم قوات التحالف، معتبرة أن المشهد هناك "طائرات وقوات تحالف"، وفق تعبيره.

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