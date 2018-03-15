فيديو: قناة العربية: الإمارات أقالت "تيلرسون"

فيديو: قناة العربية: الإمارات أقالت "تيلرسون"
محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
تصدر اسم وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون قوائم الهشتاغات الأكثر تداولاً عربيًا وعالميًا، خلال اليومين الماضيين.

وناقش المغردون العرب عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الخبر في إطار الأزمة الخليجية، إذ رأى المغردون من الدول المقاطعة لقطر، أن سبب إقالته كان موقفه "المتعاطف" مع قطر، وأن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وقع على قرار إقالة تيلرسون، وفق ما نقلت كذلك قناة (العربية).

وبحسب (BBC)، فقد جاء ذلك على خلفية رسائل مسربة بين ترامب ورجال أعمال أمريكيين مقربين من الإمارات، كشفت حملة للإطاحة بوزير الخارجية بعد "رفضه" دعم المقاطعة التي تقودها الإمارات ضد قطر.

قناة العربية: الإمارات تقيل تيلرسون

 

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