تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات البحرية الأمريكية أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة من طراز (إف- 18) تابعة لها، بالقرب من كي ويست في ولاية فلوريدا.

وقال ديف هيشت، المتحدث باسم القوات الجوية البحرية الأمريكية لمنطقة المحيط الأطلسي: "إن قائدي الطائرة تمكنا من القفز منها قبل تحطمها، وتجري حالياً جهود للبحث عنهما وإنقاذهما"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأكدت السلطات، أن الطائرة التابعة لسرب (سترايك فايتر 213)، بولاية فيرجينيا، تعرضت لحادث مؤسف قرب المحطة الجوية البحرية كي ويست الواقعة في منطقة تشيكا كي.

فيديو أرشيفي: تحطم طائرة صغيرة على طريق في فلوريدا

 

أخبار ذات صلة

فيديو: نيران تلتهم حافلة إسرائيلية قرب حيفا

فيديو: نيران تلتهم حافلة إسرائيلية قرب حيفا

التحقيقات في قضية 4000 تستهدف نجل نتنياهو

التحقيقات في قضية 4000 تستهدف نجل نتنياهو

مسؤولة أمريكية: ترامب (معتوه)

مسؤولة أمريكية: ترامب (معتوه)

تيريزا ماي تُعلن مقاطعتها &#34;كأس العالم&#34; في روسيا

تيريزا ماي تُعلن مقاطعتها "كأس العالم" في روسيا

اليوم.. عاصفة شمسية رهيبة تُغطي الأرض

اليوم.. عاصفة شمسية رهيبة تُغطي الأرض

منها دولة مسلمة.. أكثر ثلاث دول تستورد الأسلحة من إسرائيل

منها دولة مسلمة.. أكثر ثلاث دول تستورد الأسلحة من إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة للسيد الرئيس ولوزير الشؤون المدنية: الارتباط الإسرائيلي يمنع الطفلة مسك من السفر لإجراء عملية كبيرة

مناشدة عاجلة للسيد الرئيس ولوزير الشؤون المدنية: الارتباط الإسرائيلي يمنع الطفلة مسك من السفر لإجراء عملية كبيرة

جيش الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضّفة

جيش الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضّفة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر شمال القطاع

قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين في مناطق الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين في مناطق الضفة الغربية

عربي

قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر

قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر

القتل حدًا لمجموعة خططت لاغتيال الأمير &#34;محمد بن نايف&#34;

القتل حدًا لمجموعة خططت لاغتيال الأمير "محمد بن نايف"

صحيفة أمريكية: (الكونغرس) سيُحرج محمد بن سلمان

صحيفة أمريكية: (الكونغرس) سيُحرج محمد بن سلمان

صدامات بين قوات الامن المغربية ومحتجين في جرادة

صدامات بين قوات الامن المغربية ومحتجين في جرادة

منوعات

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك &#34;هنبقى نكتة في العالم&#34;

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك "هنبقى نكتة في العالم"

إحالة فيفي عبده إلى النيابة العامة.. والسبب؟

إحالة فيفي عبده إلى النيابة العامة.. والسبب؟

فيديو: الجسمي يغني &#34;مساء الخير يا ريس&#34; لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية

فيديو: الجسمي يغني "مساء الخير يا ريس" لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية