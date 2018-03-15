تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا

فيديو أرشيفي: تحطم طائرة صغيرة على طريق في فلوريدا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوات البحرية الأمريكية أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة من طراز (إف- 18) تابعة لها، بالقرب من كي ويست في ولاية فلوريدا.وقال ديف هيشت، المتحدث باسم القوات الجوية البحرية الأمريكية لمنطقة المحيط الأطلسي: "إن قائدي الطائرة تمكنا من القفز منها قبل تحطمها، وتجري حالياً جهود للبحث عنهما وإنقاذهما"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأكدت السلطات، أن الطائرة التابعة لسرب (سترايك فايتر 213)، بولاية فيرجينيا، تعرضت لحادث مؤسف قرب المحطة الجوية البحرية كي ويست الواقعة في منطقة تشيكا كي.