تيريزا ماي تُعلن مقاطعتها "كأس العالم" في روسيا

تيريزا ماي تُعلن مقاطعتها "كأس العالم" في روسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن بلادها ستقاطع "على المستوى الرسمي" كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا هذا الصيف، على خلفية تحميل الأخيرة مسؤولية تسميم جاسوس سابق في إنجلترا.

وقالت ماي أمام النواب البريطانيين في معرض إعلانها تعليق العلاقات الثنائية بين لندن وموسكو: "لن يكون هناك حضور من قبل وزراء أو بالطبع أفراد من العائلة المالكة، خلال كأس العالم في روسيا".

وأعلنت ماي سلسلة عقوبات ضد روسيا أبرزها طرد 23 دبلوماسياً، وتجميد الاتصالات الدبلوماسية الرفيعة المستوى، محملة موسكو مسؤولية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، واللذين عثر عليهما فاقدي الوعي إثر تعرضهما لغاز الأعصاب في سالزبري بجنوب غرب إنجلترا في الرابع من آذار/مارس.

ومع تصاعد التوتر بين لندن وموسكو، نقلت تقارير صحفية إنجليزية، عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تلميحه إلى احتمال مقاطعة المنتخب الإنجليزي لنهائيات كأس العالم.

شاهد.. تيريزا ماي: أفراد العائلة المالكة لن يذهبوا لكأس العالم في روسيا

 

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