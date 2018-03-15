برهوم: اتهامنا باستهداف موكب رئيس الوزراء تهرب من استحقاقات المصالحة

برهوم: اتهامنا باستهداف موكب رئيس الوزراء تهرب من استحقاقات المصالحة
الناطق باسم حماس - فوزي برهوم
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم: إن "الاتهامات المباشرة والسريعة من قادة حركة (فتح) والسلطة الفلسطينية لحركته بالمسؤولية عن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله أول أمس، بطريقة مخططة ومبرمجة، وتوزيع الأدوار فيما بينهم، هدفها حماية المجرمين".

وأوضح برهوم، عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، أن "تلك الاتهامات تهدف للتأثير على مجريات التحقيق، والتهرب من استحقاقات المصالحة".

وأضاف: "التنافس داخل (فتح) وقيادة أجهزتها الأمنية على خلافة الرئيس عباس، والتنصل من استحقاقات المصالحة وصناعة بطولات وهمية، لعبة مكشوفة، ولن نسمح بتمريرها عبر بوابة أمن ودماء أبناء غزة الصامدة"، حسب قوله.

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