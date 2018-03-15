القتل حدًا لمجموعة خططت لاغتيال الأمير "محمد بن نايف"

رام الله - دنيا الوطن

طالبت النيابة السعودية العامة، بالقتل حداً لثلاثة متهمين، خططوا لاستهداف الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، عندما كان يتولى منصب وزير الداخلية.



ووفق ما نقلت (روسيا اليوم) عن وسائل الإعلام السعودية، فقد أكدوا أن "المحكمة الجزائية" المتخصصة في الرياض "بدأت محاكمة ستة أشخاص، خططوا لاستهداف الأمير محمد بن نايف عندما كان وزيراً للداخلية، ومحاولة تصفية طيارين من القوات الجوية السعودية، وضباط أمن الدولة، ومقيم دنماركي".



وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة "القتل حداً لثلاثة من المتهمين الذين خططوا لاستهداف الأمير"، فيما لم يوضح الإعلام السعودي تاريخ محاولة الاغتيال التي تعرّض لها بن نايف، ولا تواريخ التّهم الأخرى المنسوبة للمتهمين.



يذكر، أن الأمير محمد بن نايف، تولى منصب وزير الداخلية خلال الفترة من 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وحتى 21 حزيران/ يونيو 2017، في حين شغل ولاية العهد أيضاً خلال الفترة من 29 نيسان/ أبريل 2015 وحتى 21 حزيران/ يونيو 2017.