صحيفة أمريكية: (الكونغرس) سيُحرج محمد بن سلمان

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية: إنه يتعيّن على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاستعداد للإجابة عن أسئلة غاية في الأهمية، سيتم توجيهها له من جانب أعضاء (الكونغرس) خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.



وأكدت الصحيفة، أن مجلس الشيوخ الأميركي يخطط لإدانة السعودية بسبب الحرب في اليمن، والضغط على إدارة ترامب لتقليص المساعدات العسكرية في هذه الحرب.



وتزعم الصحيفة، وجود حالة من الإحباط الكبير تعم (الكونغرس)، بسبب تولي السعودية زمام العملية العسكرية في اليمن، حيث شهدت الأشهر الماضية تمرير مجلس النواب، بأغلبية ساحقة، قرارًا ينص على عدم شرعية إمداد أمريكا للطائرات الحربية السعودية بمعلومات الاستهداف والوقود، وفق ما نقلت عنها وكالة (سبوتنيك) الروسية.



كما يخطط أعضاء (الكونغرس) لإصدار مشروعي قرار، يؤكد للمملكة أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم يتوقف الاعتداء على المواطنين اليمنيين.



وتقدم نائبان آخران بمشروع قرار، يطلب من وزير الخارجية التصديق على مشاركة السعودية "في جهود عاجلة وفعالة" نحو التفاوض بشأن إنهاء الحرب، واتخاذ "الإجراءات المناسبة" لتخفيف الأزمة الإنسانية.