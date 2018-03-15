مرزوق الغانم: الأزمة الخليجية عابرة وستُحل

رام الله - دنيا الوطن

أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن الأزمة الخليجية عابرة، وسيتم حلها بمشاركة جميع الأطراف، بفضل إرادة دول الخليج مجتمعة، وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال الغانم لدى لقائه مسؤولين يابانيين في العاصمة طوكيو: إنه ينبغي على اليابان، أن تطمئن لحل الأزمة الخليجية، وثقتنا بالأشقاء الخليجيين كبيرة، وأيضًا نثق بحنكة أمير الكويت وقيادته، للوساطة الخليجية بدعم إقليمي ودولي.



وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي: "تلقيت خلال لقاءات واجتماعات هذه الزيارة، العديد من الأسئلة والاستفسارات بقلق شديد عن الأزمة الخليجية وتداعياتها"، مبيناً أن الأسئلة التي وجهت له تعبر عن قلق مبرر، وهاجس مستحق.