الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لتساقط الأمطار

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لتساقط الأمطار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/03/16: يكون الجو غائماً جزئياً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2018/03/17: يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعياً ولطيفاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/03/18: يكون الجو غائماً جزئياً وحاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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