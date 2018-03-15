رداً على تفجير عبوات ناسفة.. قصف إسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

رداً على تفجير عبوات ناسفة.. قصف إسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة
توضيحية
خاص دنيا الوطن
قصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم الخميس، بعدة قذائف، محيط منطقة الطاقة شرقي مدينة غزة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف).

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القصف جاء رداً على تفجير عبوات على الجدار الحدودي شمال قطاع غزة، لافتاً إلى أن المدفعية قصف بقذيفتيْن، نقطة رصد للمقاومة تابع لحركة حماس في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي: "انفجرت صباح اليوم الخميس، ما بين 3- 4 عبوات ناسفة في تمام الساعة 6:40 صباحاً، بالقرب من السياج الحدودي شمال غزة، أثناء مرور قوة عسكرية، ولكن لم تقع إصابات، وهناك أضرار كبيرة في السياج"، بحسب ما زعمته القناة 14 العبرية.

بدوره، موقع (ريشت 13) العبري قال: "إن الوضع يشتعل من جديد في قطاع غزة".

وفي السياق، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة شرقي مدينة غزة.

من جانبه، نفى أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" وجود أي إصابة نتيجة القصف.

إلى ذلك، قصف طائرة استطلاع إسرائيلية بثلاثة صواريخ أحد مواقع المقاومة شمال مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

يتبع..

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