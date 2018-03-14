الحريري: محاولة اغتيال الحمد الله عمل اجرامي ودنيء لضرب الوحدة الفلسطينية

الحريري: محاولة اغتيال الحمد الله عمل اجرامي ودنيء لضرب الوحدة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأربعاء، جريمة التفجير التي استهدفت رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة.

وهنأ الحريري، في برقية أرسلها لـ الحمد الله، باسمه وباسم الحكومة اللبنانية، على سلامته ونجاته ورفاقه من هذا العمل "الذي اقل ما يقال فيه ،انه محاولة دنيئة لضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعطيل المصالحة التي يسعى اليها بقيادة الرئيس محمود عباس ."

وكرر الحريري ادانته لهذا العمل الاجرامي، داعياً الى استمرار الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية واقامة دولته المستقلة .

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