الاحتلال يُفجر سارية العلم في سبسطية بنابلس

رام الله - دنيا الوطن

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، سارية العلم الفلسطيني الواقع على أعلى تلة في قرية سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن قوات إسرائيلية كبيرة، حاصرت المنطقة الأثرية بالبلدة، وقامت وحدات الهندسة في الجيش، بتلغيم سارية العلم المرفوع على التلة، ثم تفجيرها محدثين انفجارًا كبيرًا في الموقع.



وأشار إلى أن هذه هي المرة الـ 30 التي يتم فيها تفجير سارية العلم، متهمًا الاحتلال بتعمد القيام بالتفجير بالتزامن مع نشاط الحركة السياحة في البلدة، كمحاولة لإثارة الرعب في صفوف السياح، وضرب الحركة السياحية التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد البلدة.



يذكر، أن الاحتلال يصنف المنطقة الأثرية في سبسطية منطقة (C)، ويحاول فرض سيطرته على الموقع الأثري، ويمنع رفع العلم الفلسطيني فوقه.