الجبهة الديمقراطية تسعى لتأجيل جلسة المجلس الوطني الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن"، أن الجبهة طالبت بالعمل على نقل دعوة المجلس إلى اللجنة التحضيرية لمنظمة التحرير، والتي يشارك فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.



وأوضح أبو ظريفة، أن الجبهة الديمقراطية، تجري اتصالاتها من أجل تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني، وأن يسبقه اجتماع للإطار القيادي لمنظمة التحرير، وفق مخرجات بيروت 2017، ومن ثم الذهاب إلى المجلس الوطني.



وأضاف أبو ظريفة، أن المطلوب عقد الإطار القيادي لمنظمة التحضير، بحضور الكل الوطني، مما يجعلنا بعيدين عن حالة التوتر الداخلي، وحالة الانقسام داخل منظمة التحرير، بما يضمن استمرارية عملها، كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، نريد أن نجعل من جلسة المجلس، حلقة مهمة للاتفاق على برنامج وطني موحد



وتابع: "انعقاد المجلس الوطني مهم، ومحطة وطنية مهمة، ولكن نريد التحضير له جيداً، لكي يكون مدخلاً للاتفاقيات الوطنية"، لافتاً إلى أنه من المبكر، الحديث عن مشاركة الجبهة الديمقراطية من عدمها في المجلس الوطني، المقرر عقده نهاية الشهر المقبل.