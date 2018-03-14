فيديو: ماذا قال مواطنو غزة عن استهداف موكب رئيس الوزراء؟

فيديو: ماذا قال مواطنو غزة عن استهداف موكب رئيس الوزراء؟
خاص دنيا الوطن - محمد جلو
رغم استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، ويرافقه رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، أمس الثلاثاء، إلا أنه واصل جولته في قطاع غزة، ليصرح خلال حفل افتتاح محطة تحلية للمياه في القطاع، أن هذا الأمر سيزيده إصراراً على استكمال مشوار الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والعودة إلى غزة قريباً.

وفي ذات السياق، تباينت آراء المواطنين في قطاع غزة، حول تصريحات الحمد الله، والعودة إلى قطاع غزة، معتبرين أنه يدل على إصراره على استعادة الوحدة الوطنية، وإنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

 وكانت "دنيا الوطن" استطلعت آراء المواطنين، وطرحت عليهم تساؤلاً، على ماذا يدل استهداف موكب الحمد الله وتصريحاته؟

 

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