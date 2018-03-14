فيديو: فلسطينيات تختتم دوري مناظرات فلسطين

رام الله - دنيا الوطناختتمت مؤسسة فلسطينيات، بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية في غزة اليوم، دوري مناظرات فلسطين بمشاركة فاعلة وجادة من المشاركين.وشارك في الجولة الختامية ثلة من المثقفين والكتاب والإعلاميين بجانب خبراء بالعمل المجتمعي والإنساني والمؤسساتي، حيث كانت الجولة بين فريقي الجامعة الإسلامية من غزة وجامعة فلسطين التقنية – الخليل (خضوري)، الذين جاءوا للمشاركة بجولة المناظرات النهائية.وقال عصام يونس رئيس الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان أن مثل هذه المناظرات تعزز روح النقاش البناء بين فئة الشباب، وتحاول أن تصنع منهم حالة مميزة تتقن النقاش والحوار.وأوضح يونس في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أنه لأول مرة يتم فيها مشاركة الضفة والقدس بهذه المناظرات، وهذا يعطي انطباع إيجابي في عملية توحيد حالة الخطابات.فيما أكدت وفاء عبد الرحمن مدير عام مؤسسة فلسطينيات لـ"دنيا الوطن" على استمرار المناظرات لطالما تشكل نتائج إيجابية، مشيرة الى أن هناك تجديد لخمس سنوات أخرى سيما أن الدوري النهائي هو نتاج عمل مدته خمس سنوات متتالية.