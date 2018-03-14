شركة الاتصالات الفلسطينية تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 2017

شركة الاتصالات الفلسطينية تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 2017
شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)
رام الله - دنيا الوطن
أفصحت شركة الاتصالات الفلسطينية، عن بياناتها المالية النهائية المدققة والموحدة للسنة المالية 2017 من خلال التقرير السنوي، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري.

و تشير بيانات الاتصالات الفلسطينية للسنة المنتهية في 31122017 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 70,528,000 دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 80,056,000 دينار أردني للفترة نفسها من العام 2016 بإنخفاض بلغت نسبته 11.90%.

 أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 934,906,000 دينار أردني بعد أن كان 1,021,238,000 دينار أردني في نهاية العام 2016 بإنخفاض بلغت نسبته 8.45%. وبلغ مجموع المطلوبات 369,085,000 دينار أردني بعد أن كان 466,635,000 دينار أردني نهاية العام 2016 بإنخفاض بلغت نسبته 20.90%.

أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 565,821,000 دينار أردني بعد أن كان 554,603,000 دينار أردني في نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 2.02%.

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