مناشدة عاجلة للسيد الرئيس ولوزير الشؤون المدنية: الارتباط الإسرائيلي يمنع الطفلة مسك من السفر لإجراء عملية كبيرة

مناشدة عاجلة للسيد الرئيس ولوزير الشؤون المدنية: أبلغنا الارتباط الإسرائيلي بالموافقة وليلة السفر جاء الرفض.



الارتباط الإسرائيلي يمنع الطفلة مسك من السفر لإجراء عملية كبيرة وضرورية وعدم إجرائها قد يكلفها حياتها.



الوالد الحبيب السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) حفظه الله، معالي وزير الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.



أنا الطفلة مسك محمد الباز، أعاني من مشاكل في الكليتين، وقد أجريت سبع عمليات جراحية، وتفتيت بالليزر في عدة مستشفيات من بينها مستشفى (هداسا عين كارم) وكان جميع العمليات برفقة أمي وآخر عملية قبل سنتين، ومن تاريخ تلك العملية لم أستطع العودة أنا وأمي لإجراء أي عملية أخرى، وذلك بسبب عدم السماح لأمي بالذهاب معي وضاعت علينا سبعة مواعيد من المستشفى



وبعد صبر ما يزيد عن عام ونصف أبلغنا الارتباط عن موافقة لأمي لمرافقتي من تاريخ 16/1 وحتى تاريخ 16 /7 وبصعوبة تمكنا من الحصول على موعد بتاريخ 11/3 أي يوم الأحد السابق، ولكن حدث شيء غريب.



أبلغونا في الارتباط أن الأم مرفوضة رغم أنها سافرت معي 8 مرات قبل ذلك



والآن موعد دخول المستشفى ذهب، ولكن موعد العملية ما زال موجوداً بتاريخ 18/3 أي الأحد القادم، وأبلغنا الدكتور انه يستطيع عمل العملية اذا تمكنت من الحضور قبل العملية.



أرجو منكم مساعدتي لأكون مع والدتي في هذا الوقت الصعب ولكم جزيل الشكر.للتواصل جوال 0599932277/ وطنية 0567853065 - البيت 2853065



رام الله - دنيا الوطن