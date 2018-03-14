داخلية غزة تُشكل لجنة أمنية عُليا للتحقيق باستهداف موكب رئيس الوزراء

داخلية غزة تُشكل لجنة أمنية عُليا للتحقيق باستهداف موكب رئيس الوزراء
اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن وزارة الداخلية والأمن الوطني شكلت لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني وذلك في إطار متابعة التحقيقات في حادث استهداف موكب رئيس الوزراء، لكشف ملابسات الجريمة.

وأوضح البزم في تصريح صحفي مقتضب له ظهر اليوم أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع عدد من المشتبه بهم للوصول للفاعلين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

أخبار ذات صلة

وزير خارجية فرنسا يزور فلسطين أواخر الشهر الجاري

وزير خارجية فرنسا يزور فلسطين أواخر الشهر الجاري

اجتماع لأعضاء من مركزية فتح مساء اليوم

اجتماع لأعضاء من مركزية فتح مساء اليوم

أبو نعيم: توصلنا لطرف خيط قوي بقضية استهداف موكب الحمد الله

أبو نعيم: توصلنا لطرف خيط قوي بقضية استهداف موكب الحمد الله

قراقع: على الصليب الأحمر تحمل مسؤولياته بتأمين الزيارة الثانية لأهالي الأسرى

قراقع: على الصليب الأحمر تحمل مسؤولياته بتأمين الزيارة الثانية لأهالي الأسرى

فيديو وصور: وصول جثمان الشهيد اسماعيل ابو ريالة الى مجتمع الشفاء الطبي

فيديو وصور: وصول جثمان الشهيد اسماعيل ابو ريالة الى مجتمع الشفاء الطبي

الرجوب: اذا كانت حماس &#34;بريئة&#34; من اغتيال الحمد الله فلتقدم استنتاجاتها

الرجوب: اذا كانت حماس "بريئة" من اغتيال الحمد الله فلتقدم استنتاجاتها

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

قراقع: على الصليب الأحمر تحمل مسؤولياته بتأمين الزيارة الثانية لأهالي الأسرى

قراقع: على الصليب الأحمر تحمل مسؤولياته بتأمين الزيارة الثانية لأهالي الأسرى

خفض عقوبة الجندي قاتل الشاب عبد الفتاح الشريف في الأيام القريبة

خفض عقوبة الجندي قاتل الشاب عبد الفتاح الشريف في الأيام القريبة

وزير الاتصالات يُسلّم البريد مجموعة من الدراجات النارية

وزير الاتصالات يُسلّم البريد مجموعة من الدراجات النارية

في نعيها لعالم الفيزياء الشهير هوكينج ..عشراوي: سيفتقد العالم هذا الرجل الأسطورة

في نعيها لعالم الفيزياء الشهير هوكينج ..عشراوي: سيفتقد العالم هذا الرجل الأسطورة

عربي

فيديو: السلطات اللبنانية تُغلق ملهى في بيروت بالشمع الأحمر

فيديو: السلطات اللبنانية تُغلق ملهى في بيروت بالشمع الأحمر

صور: الأمن السعودي يضبط مصنعاً للمُسكرات في جدة

صور: الأمن السعودي يضبط مصنعاً للمُسكرات في جدة

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

الجيش القطري: نمتلك أفضل منظومة دفاع جوي في العالم

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

قوات الشرعية تحرر سلسلة جبال رياعين والأدمغ في صنعاء

منوعات

نجوى كرم تعترف بحقن وجهها بالبوتوكس والفيلر

نجوى كرم تعترف بحقن وجهها بالبوتوكس والفيلر

صور: مرفت أمين في أخر صورها &#34; شباب دائم &#34;

صور: مرفت أمين في أخر صورها " شباب دائم "

فيديو: سلمى رشيد تكشف عن سبب اختفاء زوجها عن الأنظار

فيديو: سلمى رشيد تكشف عن سبب اختفاء زوجها عن الأنظار

فيديو يظهر جورج وسوف وهو يدخن منذ طفولته

فيديو يظهر جورج وسوف وهو يدخن منذ طفولته