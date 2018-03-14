داخلية غزة تُشكل لجنة أمنية عُليا للتحقيق باستهداف موكب رئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن وزارة الداخلية والأمن الوطني شكلت لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني وذلك في إطار متابعة التحقيقات في حادث استهداف موكب رئيس الوزراء، لكشف ملابسات الجريمة.



وأوضح البزم في تصريح صحفي مقتضب له ظهر اليوم أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع عدد من المشتبه بهم للوصول للفاعلين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).