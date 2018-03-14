وزير خارجية فرنسا يزور فلسطين أواخر الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطن

أعلن سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سيزور فلسطين يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر اذار/ مارس الجاري.



وقال الهرفي: إن الزيارة تاتي في اطار بحث مجمل التطورات السياسية مع القيادة الفلسطينية في ضوء مبادرة السلام

التي طرحها الرئيس مؤخراً أمام مجلس الأمن.



من جهة ثانية، أعلن السفير الفلسطيني أن الاجتماع الوزاري المشترك للبلدين سيعقد في رام الله في الحادي والثلاثين من ايار/ مايو، والأول من حزيران/ يونيو برئاسة رئيسي الوزراء رامي الحمد الله ونظيره الفرنسي إدوار فيليب.



واشار الهرفي إلى أن هذا الاجتماع الوزاري، هو الثاني بين البلدين ويعقد للمرة الاولى في فلسطين، مبينًا أنه تم الاعداد جيداً له من أجل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.