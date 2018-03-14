اجتماع لأعضاء من مركزية فتح مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن اجتماعاً سيعقد بمن حضر من أعضاء اللجنة مساء اليوم في مدينة رام الله في اطار متابعة تداعيات محاولة الاغتيال الاثمة لرئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات.



ووصف محيسن، ما جرى في غزة، بالعمل "الجبان" والخطير، معتبراً أنه كان يهدف لفصل غزة عن الضفة، مشددا على أن الرد عليه يتاتى من خلال تكثيف التوجه الى القطاع.



ولفت إلى أن حركة حماس تتحمل المسؤولية عما حدث،و ردود فعلها تؤكد ذلك.